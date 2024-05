Call of Duty: Ghosts e Advanced Warfare torneranno nel 2026 e nel 2027, per un rumor

Call of Duty: Ghosts e Call of Duty: Advanced Warfare torneranno con nuovi episodi rispettivamente nel 2026 e nel 2027, stando a quanto riportato da un dataminer che ha rivelato anche i nomi in codice dei due progetti e i relativi team di sviluppo.

Secondo queste informazioni, il capitolo di Call of Duty: Ghosts in arrivo nel 2026 verrà sviluppato da Infinity Ward e il suo nome in codice è Project Devilwood, mentre il capitolo di Advanced Warfare in arrivo nel 2027 verrà sviluppato da Sledgehammer Games e il suo nome in codice è Project Anvil.

Se il rumor si rivelasse fondato, significherebbe che Infinity Ward tornerà all'opera sul franchise Activision a due anni di distanza dall'uscita del suo ultimo lavoro, Modern Warfare 2, nonostante sia stato licenziato quasi un terzo del team.

Stessa sorte toccherà a Sledgehammer Games, che ha firmato Call of Duty: Modern Warfare 3 e tornerà nei negozi nel 2027 con un nuovo episodio di Modern Warfare, nella speranza che lo studio riesca a confezionare una campagna migliore.