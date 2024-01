Sledgehammer Games: licenziato il 30% del team di Call of Duty: Modern Warfare 3

A quanto pare è stato licenziato il 30% dello staff di Sledgehammer Games, il team di sviluppo principale di Call of Duty: Modern Warfare 3: la notizia arriva dai componenti stessi dello studio.

Il clamoroso taglio arriva in concomitanza con il licenziamento di 1900 dipendenti di Xbox fra Activision Blizzard, Bethesda e i team interni, anticipato dall'annuncio che Sledgehammer chiuderà gli uffici californiani per trasferirsi in una sede più piccola.

In un primo momento sembrava che i licenziamenti all'interno del team di Call of Duty avessero colpito unicamente la divisione QA, che a quanto viene riferito è stata praticamente azzerata ed esternalizzata, ma pare che la situazione sia ancora più grave.