Indika: la data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S è stata annunciata, manca pochissimo

Indika ha ora una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S: 17 maggio. Il gioco è già disponibile su PC e il team ha confermato che per la versione console non sarà necessario attendere troppo, per fortuna.

L'annuncio è arrivato tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, dove il team ha scritto in modo molto semplice. "Indika. Console. 17 maggio. È tutto. Questo è il messaggio. Grazie", concludendo con un cuore giallo, chiaramente scelto poiché è il colore principale della locandina del videogioco.

Come detto, Indika è già stato pubblicato su PC, precisamente è disponibile dal 2 maggio. Il team di sviluppo è Odd Meter e l'editore è 11 bit studios. Su Steam il gioco ha ricevuto 1.888 recensioni al momento della scrittura con un 89% di voti positivi.