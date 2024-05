The Rogue Prince of Persia, la nuova data di uscita annunciata con un trailer

La nuova data di uscita di The Rogue Prince of Persia è stata annunciata da Ubisoft ed Evil Empire con un trailer: il gioco sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal 27 maggio.

Rinviato per colpa di Hades 2, The Rogue Prince of Persia non si farà attendere troppo, insomma: rispetto al lancio originariamente previsto per domani, gli utenti dovranno avere soltanto un paio di settimane di pazienza per poter mettere le mani su questa accattivante esperienza roguelike.

Caratteristiche che vengono appunto ribadite dal trailer, con una carrellata di sequenze di gameplay che mostrano il protagonista dell'avventura affrontare numerosi avversari, saltare da una piattaforma all'altra, sbloccare potenziamenti permamenti e cimentarsi con impegnativi scontri con i boss.