Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il trailer della seconda stagione arriva domani

Il teaser trailer ufficiale della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere verrà pubblicato domani, 14 maggio: lo ha annunciato Amazon tramite un post sul profilo ufficiale dello show.

La serie televisiva più costosa di sempre, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata accolta con grandissimo entusiasmo, stabilendo un record di visualizzazioni sulla piattaforma streaming Prime Video, ma sul piano qualitativo non ha convinto appieno.

Probabilmente è per questo che Amazon ha assicurato che la seconda stagione sarà migliore sia per quanto concerne il ritmo della narrazione che per la presenza di spettacolari battaglie, entrambi elementi che negli episodi visti finora latitavano.