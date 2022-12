Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la Stagione 2 sarà migliore, dice Amazon

La Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata discussa da Vernon Sanders, capo di Global TV Amazon Studio e descritta come migliore della prima sotto diversi aspetti, caratterizzata da sequenze epiche e grandi battaglie, oltre ad un maggiore ritmo generale.

In un'intervista pubblicata da Deadline, il responsabile della produzione televisiva di Amazon Studios ha riferito che la Stagione 2 della serie TV includerà delle battaglie di maggiore ampiezza e scene più epiche di quanto visto in precedenza, con momenti iconici che verranno ben riconosciuti dagli appassionati dei libri di Tolkien.

In generale, la seconda stagione avrà anche un ritmo più veloce e dinamico rispetto alla prima, anche perché le situazioni messe in scena saranno più concitate, una volta che le premesse sono state stabilite e si tratta soprattutto di passare all'azione in molti casi, con varie battaglie che avranno luogo nel lasso di tempo illustrato nella Stagione 2.

Lo showrunner, Patrick McKay, aveva riferito già in precedenza i grandi piani per la Stagione 2, che nella sua visione dovrebbe rappresentare un'evoluzione sostanziale rispetto alla prima. Secondo l'altro showrunner, JD Payne, la nuova stagione è stata costruita anche accogliendo alcuni feedback ricevuti dagli spettatori per la prima stagione, dunque dovrebbe mettere a tacere anche diverse critiche sorte per la prima parte.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Stagione 2 conterà su alcuni nuovi registi come Sanaa Hamri (The Witcher, Rectify e Shameless) e Louise Hooper (La Ruota del Tempo), e nuovi attori si aggiungeranno al cast attuale con Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo e Calam Lynch. Tuttavia, è probabile che ci sia da aspettare fino al 2024 prima di poterla vedere su Amazon Prime Video.