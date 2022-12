The Dark Pictures: Switchback VR per PSVR2 capirà quando chiudiamo gli occhi

The Dark Pictures: Switchback VR utilizzerà la sofisticata tecnologia del visore PlayStation VR2 e il suo sistema di eye tracking per capire quando chiudiamo gli occhi e approfittarne: lo rivela un articolo comparso sull'ultimo numero della rivista EDGE.

Uno dei giochi di lancio di PlayStation VR2, The Dark Pictures: Switchback VR sfrutterà in questo modo un espediente spaventoso, con alcune zone dello scenario in cui chiudere gli occhi consentirà ai nemici di avvicinarsi alla nostra posizione.

"Una porta con su scritto 'non sbattere le palpebre' ci porta in una stanza piena di manichini sporchi di sangue, con maschere da arlecchino e i corpi fermi in posizioni innaturali", si legge nell'articolo. "A un certo punto non possiamo farne a meno e dobbiamo chiudere gli occhi per un attimo."

"Quando li riapriamo, i manichini hanno cambiato posizione. Sbattiamo le palpebre di nuovo e succede ancora, solo che stavolta uno di loro ha preso vita. Ripetendo l'operazione comprendiamo come chiudere gli occhi possa essere una tattica, e lo facciamo solo quando le nostre armi sono pronte a sparare."

In maniera simile a Until Dawn: Rush of Blood, The Dark Pictures: Switchback VR ci offrirà un'esperienza sparatutto su binari ambientata appunto nel mondo di The Dark Pictures, la serie horror di Supermassive Games.