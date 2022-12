Tomb Raider: 95 milioni di copie vendute in totale per il franchise

Salgono ancora i numeri complessivi di Tomb Raider, franchise che a questo punto ha raggiunto i 95 milioni di copie vendute in tutto il mondo e comprendendo tutti i capitoli della sua lunga storia, secondo quanto riferito di recente da Amazon Games.

A riferire i dati aggiornati ci ha dunque pensato il publisher che si occuperà del nuovo capitolo di Tomb Raider in sviluppo presso Crystal Dynamics: nonostante team e franchise siano passati sotto l'egida di Embracer Group dopo l'acquisizione da Square Enix, il nuovo gioco di Lara Croft sarà infatti sviluppato in collaborazione con Amazon Games.

Nelle comunicazioni ufficiali della compagnia, in occasione dell'annuncio dei lavori sul nuovo Tomb Raider sotto etichetta Amazon, è emerso anche che le vendite totali del franchise ammontano ora a 95 milioni di copie, avendo dunque superato il dato precedentemente annunciato di 88 milioni, risalente allo scorso maggio.

Se le stime sono accurate, significa che la serie ha totalizzato almeno altri 7 milioni nel giro di meno di un anno, cosa alquanto notevole se si considera che non sono usciti nuovi capitoli in questo periodo e che dimostra, ancora una volta, come il franchise abbia sempre una notevole forza sul pubblico.

La serie conta 12 capitoli principali e diversi spin-off, ma bisogna considerare che la trilogia reboot, ovvero Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider contano da soli per quasi metà delle vendite totali. Il franchise si pone dunque come uno dei più venduti nella storia dei videogiochi per quanto riguarda le serie composte da più capitoli, sopra a Monster Hunter (88 milioni) e Halo (81 milioni) e sotto a Resident Evil (130 milioni) e The Sims (175 milioni).