MultiVersus: il trailer del Joker ne mostra il gameplay e anticipa nuovi personaggi

Ecco una descrizione ufficiale del personaggio pubblicata da Warner Bros. Game: "Interpretato dall'attore Mark Hamill (Batman: Arkham, Batman: The Animated Series), l'iconico supercriminale della DC è un personaggio di classe Mago con un moveset pieno di diaboliche sorprese che si addicono al Clown Principe del Crimine, tra cui un trampolo armato, guantoni da boxe a molla, un lanciarazzi e altro ancora. Il trailer mostra anche le varianti "The Batman Who Laughs" e "The Dark Prince Charming"."

Il team di MultiVersus , il picchiaduro a tema cartoon, ha pubblicato un nuovo trailer che mostra Il Joker in azione all'interno del gioco. Inoltre, pare che le Superchicche siano i prossimi personaggi in arrivo.

Il trailer di Joker per MultiVersus

Il trailer mostra il Bat Computer mentre viene attaccato da un virus creato da Joker. Prima che il virus infetti il computer, lo schermo mostra una serie di personaggi MultiVersus esistenti. Le Superchicche, che finora non sono state confermate per il gioco, sono visibili nell'angolo in alto a destra.

L'inizio del trailer sembra quindi indicare che le Superchicche arriveranno prima o poi nel gioco. Le Superchicche facevano parte di un elenco di personaggi scoperti tramite datamining che sembravano essere previsti per la versione originale del gioco, insieme a personaggi come Samurai Jack, Fred Flintstone, Johnny Bravo, Scorpion e Ted Lasso. Ricordiamo che MultiVersus è stato pubblicato nel luglio 2022 in open beta e ha ottenuto un enorme successo. Warner Bros. - un mese dopo il lancio - aveva anche affermato che il picchiaduro in stile Super Smash Bros. era stata scaricato da oltre 20 milioni di giocatori.

Ovviamente nel corso del tempo il suo successo è calato e nel febbraio 2023 aveva perso il 99% dei giocatori. La versione completa di MultiVersus arriverà ufficialmente il 28 maggio: sarà realizzata in Unreal Engine 5 e avrà vari rimaneggiamenti per migliorare la formula di gioco, come attacchi in scatto e i parry.