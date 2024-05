Red Dead Redemption in arrivo su PC? Spuntano riferimenti sul sito di Rockstar

Si tratterebbe a tutti gli effetti della remaster di Red Dead Redemption uscita lo scorso 17 agosto su PS4 e Nintendo Switch , con un pacchetto in stile Game of the Year Edition che include anche l'espansione Undead Nightmare .

Senza limiti, stavolta

Come senz'altro ricorderete, ci sono state parecchie polemiche per il limite dei 30 fps imposto inizialmente alla remaster di Red Dead Redemption anche laddove la si facesse girare in retrocompatibilità su PS5, limite per fortuna poi rimosso con un aggiornamento.

Con ogni probabilità l'eventuale versione PC del gioco non dovrà sottostare a vincoli simili e anzi potrà spingere di più per sfruttare in maniera migliore la componentistica delle configurazioni moderne, anche sul piano della risoluzione e dell'effettistica.

Per il momento, ad ogni modo, stiamo ancora parlando di un rumor: vedremo nei prossimi giorni (o magari nelle prossime ore) se queste informazioni sono fondate o meno.