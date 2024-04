MultiVersus aggiunge gli attacchi in scatto e i parry: il team spiega queste novità

MultiVersus sarà finalmente disponibile il prossimo mese: introdurrà varie novità, compresi nuovi personaggi, cambiamenti al netcode, modalità PvE, passerà all'Unreal Engine 5 e non solo. In mezzo a tutto questo saranno introdotti anche gli attacchi in scatto e i parry. Ora, il team di sviluppo ha approfondito questi elementi.

Parlando degli attacchi in scatto, il tea spiega che "questa aggiunta offre ai giocatori maggiore flessibilità e possibilità creative, poiché può essere usata per iniziare una combo o essere inserita nel mezzo di sequenze di combo", afferma lo sviluppatore.

La parata (parry, se preferite il termine inglese) è un'altra nuova meccanica: il giocatore che la esegue con successo si riprenderà più velocemente dell'avversario. Questo permette di contrattaccare, anche se "richiede un tempismo preciso per essere eseguito e se si sbaglia il tempismo ci si può ritrovare vulnerabili all'attacco nemico". Player First spera che la natura di rischio/ricompensa aggiunga "maggior divertimento al modo in cui i giocatori possono esprimersi".