iPhone: le percentuali di attivazione sono scese ai minimi storici

Rallentamento momentaneo

La posizione di dominio di Apple sul mercato degli smartphone è ora minacciata dalla forte concorrenza dei dispositivi Android

Il rallentamento attuale nella quota di attivazione delle vendite è un indicatore critico del cambiamento nel comportamento dei consumatori nel mercato degli smartphone.

Le persone sono sempre meno propense ad aggiornare i dispositivi rapidamente come in passato, forse in attesa di aggiornamenti più sostanziali o di cambiamenti nella tecnologia.

Resta da vedere se questa tendenza rappresenti un contraccolpo temporaneo o un cambiamento a lungo termine nel comportamento di acquisto dei consumatori.

Una parte considerevole di clienti potrebbe essere in attesa del lancio dell'iPhone 16, tuttavia, i rapporti sulla prossima lineup di Apple sono contrastanti.

Alcuni analisti prevedono che la nuova gamma potrebbe mancare di funzionalità convincenti, il che potrebbe tradursi in una diminuzione del 15% delle spedizioni di iPhone per l'intero anno.

Tuttavia, altre fonti indicano che la nuova linea potrebbe includere un Neural Engine più potente, in grado di gestire capacità di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, con funzionalità di intelligenza artificiale generativa integrate in iOS 18, il che potrebbe stimolare le vendite.

Se Apple riuscirà a mantenere il prezzo invariato pur introducendo nuove caratteristiche durante il lancio ufficiale di quest'anno, potrebbe determinare un aumento delle percentuali di attivazione nei prossimi trimestri.