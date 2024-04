iPhone 16 Pro potrà gestire fino a 6W di potenza per sfruttare l'IA, stando a un rumor

Per fare un confronto con l'attuale modello di punta della casa di Cupertino, vi basti sapere che iPhone 15 Pro vanta una potenza massima di 4,5W , dunque se i rumor si rivelassero fondati staremmo parlando di un incremento pari al 25%.

Lo sviluppatore cinese che ha rivelato questi dettagli sostiene che Apple sia riuscita a ottenere risultati del genere modificando il design termico dello smartphone , ad esempio collocando la memoria NAND separatamente rispetto al SoC e migliorando in tal modo l'efficienza termica.

La direzione è quella dell'IA

Come già riportato nei giorni scorsi, pare che l'A18 Pro potenzierà gli iPhone 16 con l'intelligenza artificiale "on device", a conferma di quale sia la strada che Apple intende seguire per i suoi prossimi dispositivi.

Sempre secondo i rumor, la capacità delle batterie di iPhone 16 miglioreranno, eccetto per un modello, iPhone 16 Plus, che dovrebbe presentare invece una soluzione dotata di capacità ridotta.