Il team di Fallout London potrebbe essere 'costretto' a pubblicare la mod

I primi mesi del 2024 sono stati densi di grandi uscite e nel corso dell'anno ne arriveranno altre: una di quelle più attese non è un vero e proprio gioco, ma una mod. Parliamo ovviamente di Fallout London, la mod-espansione di Fallout 4 che ci porta a Londra. Purtroppo, come vi abbiamo segnalato, è stata rimandata a causa dell'arrivo dell'aggiornamento di Fallout 4 in versione current gen.

Il team ha spiegato che non vuole semplicemente pubblicare Fallout London in versione "old gen", perché impedirebbe a tutti i giocatori che preferiscono usare la versione più recente di Fallout 4 di scaricare la mod.

Al tempo stesso, gli autori ammettono che se le correzioni dovessero richiedere troppo tempo, sarebbero "costretti" a pubblicare Fallout London così come è. Non sarebbe però una opzione ideale e certamente il team non vorrebbe avere due versioni parallele del gioco da aggiornare e ampliare.

Fallout London era previsto per oggi, 23 aprile. Non è stata indica una nuova data di uscita precisa.