Fallout London rimandato in attesa dell'aggiornamento di Fallout 4: sarà su Steam e GOG

Come vi abbiamo recentemente segnalato, il team di Fallout London - attesa mod di Fallout 4 - ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che sia stato annunciato l'aggiornamento per attuale generazione del gioco di Bethesda. Il tutto poteva creare problemi alla mod e così infatti è stato. Il team ha deciso di rimandare il contenuto a una data non meglio definita.

L'informazione proviene da un video sul canale del Team FOLON, ovvero lo studio si occupa di Fallout London (sebbene non siano un team vero e proprio, lo vogliono diventare).

Team FOLON è ovviamente felice che Fallout 4 sia pronto a fare il salto generazionale, ma questo crea problemi a Fallout London. Non è possibile sapere al momento se le correzioni alla mod richiederanno un giorno o un mese o anche più.