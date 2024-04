Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology torna in vendita su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è di nuovo disponibile all'acquisto la Fallout S.P.E.C.I.A.L Anthology, una collezione che include sette giochi e un set di carte da collezione in una confezione speciale. Il prezzo attuale è 64.99€. Potete trovarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre. Non si tratta di un'offerta, ma considerando che si tratta di un prodotto da collezione che per un mese è stato non disponibile all'acquisto, una differenza di quattro euro non è enorme e i fan potrebbero prendere in considerazione l'acquisto.