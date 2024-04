ASUS rinnova Zenfone 11 Ultra con una sferzata di intelligenza artificiale

Di recente, il produttore taiwanese ha annunciato l'inizio della distribuzione di un nuovo aggiornamento per il suo fiore all'occhiello, introducendo nuove funzioni di intelligenza artificiale ancora in fase beta.

Arriva l'IA

Le principali innovazioni dell'ultimo aggiornamento per Asus Zenfone 11 Ultra riguardano il tema dell'IA

ASUS ha introdotto diverse nuove funzioni con l'ultimo aggiornamento; tra queste spicca l'IA Call Interpreter, che consente traduzioni istantanee durante le chiamate e supporta nove lingue diverse, incluso l'italiano.

Grazie all'IA Trascrizione, le conversazioni telefoniche vengono automaticamente convertite in testo, fornendo un utile riassunto per registrare informazioni importanti o prendere appunti.

Inoltre, è stata implementata l'IA Sfondi, che personalizza automaticamente le schermate del dispositivo in base allo stile e alle preferenze dell'utente.

Queste sono solo alcune delle novità, come indicato nel changelog ufficiale che accompagna l'aggiornamento alla versione 34.1420.1420.370.