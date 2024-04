TikTok è a un passo dal ban negli Stati Uniti; ByteDance si oppone

A meno che ByteDance, la società proprietaria di TikTok, non decida bruscamente di separarsi dalla sua creazione, sembra sempre più probabile il divieto della piattaforma negli Stati Uniti.

Le recenti approvazioni da parte della Camera dei Rappresentanti potrebbero significare la sua scomparsa entro un anno, con gli americani preoccupati per il possibile utilizzo dell'app per raccogliere informazioni sugli utenti statunitensi e per scopi propagandistici.

Il pacchetto di leggi sulla sicurezza approvato include disposizioni alle quali TikTok è pronta a contrapporsi in una lunga battaglia legale.

Attualmente, il mercato statunitense rappresenta la principale fonte di utenti per l'applicazione.