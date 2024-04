La capacità delle batterie di iPhone 16 miglioreranno, eccetto per un modello

Buone e cattive notizie riguardo le batterie dei prossimi iPhone: iPhone 16 Pro Max dovrebbe rappresentare l'apice della carica, ma ci saranno riduzioni per Plus.

I prossimi iPhone 16 e iPhone 16 Pro saranno rivelati il prossimo mese di settembre e la maggior parte delle loro caratteristiche è già nota. Le innovazioni, come schermi di dimensioni più ampie, saranno accompagnate da dettagli che presenteranno miglioramenti significativi nel design, e si vocifera che Apple stia anche lavorando su una ridisposizione interna per ospitare batterie di maggiore capacità. Le informazioni, diffuse tramite il social network cinese Weibo e provenienti dal leaker OvO Baby Sauce OvO, rivelano però che il modello Plus non subirà miglioramenti rispetto alla generazione precedente. Va detto che iPhone 16 Plus sarà l'unico della gamma a presentare una riduzione della capacità della batteria rispetto ai modelli standard e "Pro".

Inoltre è bene precisare che, malgrado il leaker in questione non vanti uno score che lo elevi per credibilità, tali indiscrezioni coincidono con le recenti informazioni divulgate da Majin Bu, informatore invece piuttosto puntuale.

Riduzione inspiegabile Tutti gli iPhone 16, ad eccezione di iPhone 16 Plus, godranno di una batteria potenziata Secondo quanto confermato da un leak recente di Bu, sia gli iPhone 16 che gli iPhone 16 Pro mostreranno un miglioramento delle capacità della batteria. In modo piuttosto insolito, il modello Plus, tradizionalmente noto per avere una batteria più grande, vedrà una riduzione.

Sarebbe certamente una sorpresa, considerando ad esempio che iPhone 15 Plus vantava la migliore autonomia tra tutti gli iPhone, e che per il prossimo modello si prevede invece una capacità circa il 10% inferiore.

Apple quest'anno sembra voglia trasferire tale primato al suo prossimo iPhone 16 Pro Max. Oltre alle novità della batteria, gli iPhone 16 e iPhone 16 Pro presenteranno schermi più ampi, da 6,3 e 6,9 pollici rispettivamente nei modelli Pro, miglioramenti nelle fotocamere, una nuova disposizione verticale delle lenti, nuovi processori, funzionalità esclusive di intelligenza artificiale.