DeepMind SIMA: come Google vuole evolvere l'IA con i videogiochi

C'è evidentemente un forte legame tra intelligenza artificiale e videogiochi, e ora che la prima si è imposta come nuovo step evolutivo per la tecnologia mondiale, in qualche modo anche i secondi si ritrovano protagonisti di un'inaspettata attenzione mediatica. Il nuovo caso, in questo senso, arriva dalla presentazione di SIMA, un nuovo agente IA da parte di Google DeepMind che è stato addestrato specificamente attraverso l'uso di videogiochi, considerati ambienti ideali per apprendere e sviluppare abilità, movimenti e capacità decisionali in uno spazio in 3D, diventati in questo modo una palestra fondamentale per l'evoluzione dell'intelligenza artificiale.

Potrebbe essere ironico vedere i videogiochi diventare strumento indispensabile per la crescita e lo sviluppo di una tecnologia che si prospetta così importante per l'umanità, ma lo è ancora di più se si pensa che questo passaggio fondamentale avviene fra gli altri attraverso Goat Simulator 3, considerato universalmente uno dei titoli più assurdi e demenziali del panorama videoludico attuale. Eppure, a quanto pare nel mondo a misura di capra ideato da Coffee Stain Studios si sta giocando una partita di grande importanza per il progresso tecnologico, con DeepMind SIMA che ha imparato un sacco di cose nel folle sandbox messo a disposizione dal team di sviluppo in collaborazione con Google.