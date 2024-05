The Rogue Prince of Persia rinviato per colpa di Hades 2

"Visto che ci stanno giocando tutti, mamme comprese (incluso il nostro team al completo... e le nostre mamme), abbiamo deciso di lasciare che la gente si diverta con esso prima di lanciare The Rogue of Prince of Persia." Hanno continuato gli sviluppatori , per poi precisare che il gioco uscirà comunque a maggio, rimandando a ulteriori comunicazioni la nuova data d'uscita.

"È stata una settimana un po' folle per tutti, iniziata con il lancio di un piccolo gioco chiamato Hades 2 , dovreste averlo sentito nominare." Così inizia il messaggio di annuncio del rinvio di The Rogue of Prince of Persia , fortunatamente previsto sempre per maggio.

"Anche se abbiamo piena fiducia in The Rogue of Prince of Persia, non capita tutti i giorni che un titolo dello stesso genere, uno dei più attesi del 2024, venga lanciato in Accesso Anticipato una settimana prima del nostro.

Non siamo così orgogliosi da ignorarne le implicazioni e crediamo sinceramente che questo breve ritardo sia la scelta migliore per noi e per il nostro percorso di Accesso Anticipato." Gli sviluppatori hanno poi scherzato sul fatto di voler dare un certo vantaggio ad Hades 2 prima di iniziare a gareggiare.

"Questo ci permette anche di continuare a perfezionare il gioco, aggiungere cose ancora più interessanti e risolvere alcuni bug davvero ostinati prima dell'uscita. La patch di lancio stava diventando corposa, quindi avere più tempo per testarla e aggiungere altro prima del giorno d'uscita ha notevolmente abbassato i livelli di stress del nostro producer e del director!

Comprendiamo che questa sia una notizia non proprio piacevole per tutti coloro che erano impazienti di giocare, specialmente così vicino alla data di uscita. Possiamo solo alzare le mani, scusarci e sperare che comprendiate."

The Rogue of Prince of Perisa è un roguevania ambientato nel mondo creato da Jordan Mechner. L'uscita era prevista per il 14 maggio su PC, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Vedremo quale sarà la nuova data d'uscita.