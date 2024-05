Xbox vuole giochi prestigiosi, sviluppatore di Hi-Fi Rush risponde con una foto

Non solo, durante una incontro con i dipendenti di ZeniMax (la casa a capo di Betheda), Matt Booty avrebbe dichiarato che la compagnia avrebbe bisogno di "titoli più piccoli che ci diano prestigio e premi" , definizione in cui rientra anche Hi-Fi Rush, e che ha spinto a Egashira a commentare su X.

La risposta dell'ex sviluppatore di Tango Gameworks

Come possiamo vedere nel post qui sopra, Egashira ha pubblicato quella che sembrerebbe una risposta molto sarcastica alle dichiarazioni di Booty, mostrando i premi vinti da Hi-Fi Rush e commentando "non bastano?". I premi nella foto includono quelli Best Animation dei BAFTA Games Award, quello come Best Audio Design dei The Game Awards, del CEDEC e dei Game Developer's Choice Awards.

Va detto che nonostante la chiusura di Tango Gameworks, Microsoft detiene i diritti dell'IP e potrebbe decidere in futuro di realizzare un sequel di Hi-Fi Rush affidandolo a un team differente, un'ipotesi improbabile, seppur non impossibile. Nel frattempo, su Steam è partito un review bombing positivo per Hi-Fi Rush con tantissimi giocatori che stanno pubblicando recensioni positive per omaggiare il gioco.