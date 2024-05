Altri giochi di Xbox sono già in sviluppo per PS5, dice un giornalista: forse anche Halo

Jez Corden - giornalista di Windows Central - ha pubblicato un nuovo report e afferma che più giochi first party di Xbox sono attualmente in sviluppo per console PlayStation.

Corden afferma che più giochi di proprietà di Microsoft sono in produzione per la piattaforma di Sony sotto il nome in codice di"Latitude". Purtroppo il giornalista non ha voluto dire esattamente quali sono questi giochi, ma ha affermato che "sono giochi potenzialmente ovvi che molto probabilmente ci si aspetterebbe".

In breve, non pensate a strani giochi secondari di vecchia data, ma ai titoli di Xbox più importanti tra quelli recenti. Se dovessimo fare delle supposizioni, penseremmo a opere come Senua's Saga Hellblade 2 o, volendo puntare a nomi ancora più di impatto, a Starfield.

Corden afferma che una possibilità (quindi non ne ha la certezza) è che Halo sia uno dei giochi in arrivo su PlayStation. A suo dire avrebbe molto senso dopo il successo di Sea of Thieves. Halo Infinite, in effetti, si avvantaggerebbe di un arrivo su nuove piattaforme, in quanto vedrebbe un nuovo influsso di utenti per il lato multigiocatore, dando così nuova linfa vitale al progetto.

Siamo anche certi che in tal caso molti "fanboy" Xbox si dichiarerebbero oltraggiati, visto che parliamo di una saga storicamente esclusiva di Xbox e PC. Per il momento Microsoft ha pubblicato Grounded, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush e Pentiment su PlayStation, tutti nomi importanti a modo proprio ma nessuno parte di una saga storica.