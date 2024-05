F1 Manager 2024: annunciata la data di uscita su PC, PlayStation e Xbox

Frontier Developments ha svelato la data di uscita di F1 Manager 2024. La nuova iterazione del gestionale a tema Formula 1 sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, tramite Steam ed Epic Games Store, dal 23 luglio. Come da consuetudine l'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che trovate nel player sottostante.

Come nei precedenti giochi, in F1 Manager 2024 i giocatori potranno gestire la propria scuderia con l'obiettivo di vincere il campionato, con la possibilità di scegliere tra i team ufficali oppure crearne uno da zero personalizzato con la nuova opzione Create a Team. Per trionfare sarà necessario gestire al meglio la squadra ingaggiando il personale più adatto, contrattando con gli sponsor, individuando nuovi talenti e stabilendo le strategie di gara. Rispetto alla precedente edizione, gli sviluppatori promettono un'intelligenza artificiale ulteriormente raffinata, una gestione della squadra ancora più stratificata, ottimizzazioni varie e aggiornamenti grafici.