Stellar Blade è l'unica novità nella Top 10 dei più venduti di aprile in Europa, Fallout domina

GSD segnala nuovi dati di vendita per il mercato europeo nel mese di aprile. Come segnalato da GamesIndustry.biz, aprile è stato un mese poco dinamico per i videogiochi, con un singolo nuovo gioco all'interno della Top 10: Stellar Blade per PS5.

La classifica dei giochi più venduti (calcolando per unità e sommando sia le copie fisiche che quelle digitali) vediamo che la lista si compone come segue:

Fallout 4 (Bethesda) EA Sports FC 24 (EA) Helldivers 2 (Sony) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Fallout 76 (Bethesda) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Stellar Blade (Sony) Fallout: New Vegas (Bethesda)

I dati includono le seguenti nazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito.