Palworld presenterà alcune funzionalità molto attese al Summer Game Fest 2024

Gli sviluppatori di Palworld presenteranno alcune funzionalità molto attese dagli utenti durante il Summer Game Fest 2024: lo ha annunciato Pocketpair con un post su Twitter, senza però fornire alcun indizio sulla natura di questi contenuti.

"Palworld sarà al Summer Game Fest", si legge nel post. "Abbiamo un sacco di cose entusiasmanti da rivelare, incluse alcune funzionalità attese da tempo! È qualcosa che non vorrete perdervi, assicuratevi di esserci insieme ai vostri Pal!"

Giocato per 1,3 miliardi di ore nei suoi primi cento giorni, Palworld si pone senza dubbio come uno dei più grandi successi degli ultimi anni ed è chiaro ed evidente che il suo team di sviluppo dovrà fare molta attenzione nel supportare l'esperienza in maniera adeguata.

Sappiamo ad esempio che arriveranno "molti altri nuovi Pal in futuro", ma ciò che chiedono gli utenti al momento sono degli aggiornamenti che vadano a sistemare i problemi riscontrati sulle console Xbox.