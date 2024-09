Dragon Ball: Sparking! Zero rivela i personaggi di Dragon Ball GT nel nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero, che rivela l'arrivo di ulteriori, potentissimi combattenti in quello che si pone come il roster più ampio di sempre per la serie Budokai Tenkaichi.

Anche in questo caso il video è composto da una spettacolare carrellata di sequenze di gameplay che riprendono le scene corrispondenti dell'anime, alimentando un entusiasmo che ormai supera il livello 9000.

Nessuno se lo aspettava, ma i protagonisti del trailer sono stati i personaggi di Dragon Ball GT, dunque Goku bambino, Baby, Goku e Vegeta in versione Super Saiyan 4, Shenron Supremo e Gogeta.

Cresce dunque l'attesa per il lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero, che come sappiamo è fissato al prossimo 11 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.