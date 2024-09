Il trailer di lancio della versione PC di God of War Ragnarok è brutale e spettacolare

Sony ha pubblicato il trailer di lancio di della versione PC di God of War Ragnarök , che sarà disponibile da domani 19 settembre 2024 su Steam ed Epic Games Store. Si tratta di un filmato breve, di appena 30 secondi, ma è decisamente brutale e spettacolare , perfettamente in linea con il gioco. Inoltre mostra molti dei personaggi principali che fanno parte del cast, riportando alcune citazioni della stampa, che come ricorderete lodò moltissimo l'ultima avventura di Kratos e Atreus.

Altre informazioni essenziali

God of War Ragnarok su PC è acquistabile nell'edizione standard da 59,99 euro o nell'edizione Digital Deluxe da 69,99€. Quest'ultima include:

Gioco completo

Armatura Vallescura

Abito Vallescura (elemento cosmetico)

Manico ascia Vallescura

Impugnature Lame Vallescura

Artbook digitale di Dark Horse

Colonna sonora digitale ufficiale

La versione PC vanterà diverse caratteristiche avanzate rispetto alla versione PlayStation 5, come framerate sbloccato, risoluzione fino a 4K e la completa integrazione delle tecnologie di upscaling basate sull'intelligenza artificiale NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS) 3.7, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1 e Intel XeSS (Xe Super Sampling) 1.2. Inoltre viene garantito il supporto per NVIDIA Reflex e quello per gli schermi ultrawide a 21:9 e a 32:9.

Sarà inoltre possibile personalizzare i comandi e ci sarà il supporto completo per il DualSense, il controller di PS5 con feedback aptici.

Ecco infine i requisiti di sistema minimi e consigliati per far girare al meglio God of War Ragnarok.

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5-4670k or AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1060 (6GB) or AMD RX 5500 XT (8GB) or Intel Arc A750

DirectX: Versione 12

Memoria: 190 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: Windows version 2004 2020-05-27 19041

Consigliati: