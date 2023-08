Dune: Spice Wars, mese d'uscita ufficiale della versione 1.0 svelato

Considerate che Dune: Spice Wars è entrato in accesso anticipato il 26 aprile 2022. Non stiamo quindi parlando quindi di uno di quei titoli che passano anni e anni incompleti, prima di essere lanciati.

L'editore Funcom e lo studio di sviluppo Shiro Games hanno annunciato il mese di uscita della versione 1.0 dello strategico 4x Dune: Spice Wars , ambientato sul pianeta Arrakis: settembre 2023 . Non si capisce bene perché non sia stata data la data precisa, considerando che mancano pochi giorni a settembre.

Dune: Spice Wars cresce

Dune: Spice Wars è uno strategico puro

Come accennato, Dune: Spice Wars è uno strategico in tempo reale con elementi 4X, sviluppato dallo stesso studio dell'acclamato Northgard. Ambientato nell'universo partorito dalla fervida immaginazione di Frank Herbert, vede il giocatore al comando di una delle fazioni in lotta per il controllo di Arrakis e della preziosissima spezia, che allunga la vita, espande la coscienza e rende possibili i viaggi interstellari.

Tra le varie fazioni selezionabili ci sono ovviamente le casate degli Atreides e degli Arkonnen, rese iconiche dai romanzi.

Attualmente Dune: Spice Wars è disponibile solo su PC. Se vi interessa saperne di più, potete leggere il nostro provato.