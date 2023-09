Starfield ha già superato quota due milioni di giocatori su Steam e Xbox in accesso anticipato

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino allora Starfield probabilmente si rivelerà un grandissimo campione di incassi. Stando ai dati di PlayTracker l'ultima fatica di Bethesda ha già superato il tetto dei due milioni di giocatori grazie all'accesso anticipato garantito dalla Premium Edition.

Nello specifico il portale stima che il numero di giocatori è distribuito equamente tra Steam e Xbox Store (quindi console e PC), dove in entrambi i casi si è superato il milione di utenti.

Si tratta di un numero impressionante preso di per sé e lo diventa anche di più se pensiamo che la Premium Edition è in vendita a 100 euro su Steam e a 110 euro su Xbox Store, ben al di sopra dunque al prezzo standard.

Prezzo che, precisiamo, è giustificato dall'inclusione della prima espansione che arriverà in un momento non precisato dopo il lancio del gioco, anche se supponiamo che in molti si siano fatti ingolosire dalla possibilità di iniziare a giocare con 5 giorni di anticipo rispetto alla data del 6 settembre. Inoltre, va detto che è possibile anche acquistare separatamente l'upgrade alla Premium Edition al prezzo di 34,99 euro (solo per le versioni Xbox e PC del Windows Store) e sfruttarne i vantaggi tramite Xbox Game Pass senza comprare il gioco base, riducendo dunque il costo totale dell'operazione.