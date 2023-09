Humble Choice: disponibili i giochi di settembre 2023, tra cui Tiny Tina's Wonderlands

Da oggi il team di Humble Bundle ha reso disponibili i giochi PC per gli abbonati al servizio Humble Choice per il mese di settembre 2023 , che includono anche Tiny Tina's Wonderlands nell'edizione Chaotic Great Edition, che dunque potrete fare vostro al prezzo relativamente molto basso dell'abbonamento.

Che cos'è Humble Choice?

Seppur meno famoso rispetto ad altri servizi ad abbonamento, Humble Choice è un programma da tenere senza dubbio sott'occhio, dato che al prezzo di 9,99 euro al mese offre vari vantaggi ai suoi iscritti, tra cui una selezione di giochi mensili come quelli sopracitati, che saranno vostri per sempre una volta riscattati, anche una volta terminata la sottoscrizione, che tra l'altro volendo è possibile anche mettere in pausa o cancellare in qualsiasi momento.

L'abbonamento include anche l'accesso alla raccolta della Humble Games Collection, che include una selezione di titoli pubblicati da Humble Games, tra cui Signalis, Ghost Song, Moonscars e Wildfire e molti altri ancora, per un totale di oltre 50 giochi indie senza DRM. E se non vi basta, il servizio include anche sconti fino al 20% sui vostri acquisti nell'Humble Store, che volendo potete anche girare a enti benefici.

A tal proposito è importante menzionare che il 5% del prezzo della sottoscrizione Humble Choice viene donato in beneficenza a un ente differente ogni mese. Questa volta è il turno di Room to Read, un'organizzazione che si concentra sulla collaborazione con le comunità locali, le organizzazioni partner e i governi per migliorare l'alfabetizzazione e l'uguaglianza di genere nell'istruzione.