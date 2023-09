Assassin's Creed 4: Black Flag rimosso da Steam improvvisamente

"Siamo consapevoli che Assassin's Creed Black Flag non è attualmente disponibile per l'acquisto su Steam", ha dichiarato un rappresentante di Ubisoft a PC Gamer. "Questo è dovuto a un problema tecnico e i nostri team stanno lavorando a una soluzione per riportarlo il prima possibile".

Considerando le recenti voci di corridoio relative a un remake in sviluppo presso Ubisoft , c'è chi ha ipotizzato che le due cose siano collegate, ovvero che il gioco originale sia stato rimosso dalla vendita in vista del lancio del rifacimento.

Ubisoft al lavoro su un remake di Black Flag?

I rumor relativi a un possibile remake di Assassin's Creed 4: Black Flag risalgono alla fine dello scorso giugno. Un report di Kotaku affermava che lo sviluppo del rifacimento era ancora nelle fasi iniziali e che vedeva coinvolta anche Ubisoft Singapore, che avrà il compito di modernizzare alcuni aspetti del gioco.

L'originale è stato pubblicato nel 2013 per PS3, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One e Wii U. A differenza dei precedenti capitoli, Black Flag mette molto l'accento sull'esplorazione e i combattimenti in mare aperto, un tratto particolarmente apprezzato da molti giocatori e che per certi versi è stato d'ispirazione per Skull and Bones.