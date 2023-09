Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone: un trailer presenta Lara Croft da Tomb Raider

I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone ora possono vestire i panni di Lara Croft grazie al nuovo bundle Operatore dedicato alla celebre protagonista della serie Tomb Raider. Activision Blizzard in concomitanza del lancio ha pubblicato un trailer che mostra in azione l'archeologa.

Come possiamo vedere dal filmato, il design di questa nuova versione di Lara Croft con canottiera blu, pantaloncini e le fondine per le pistole sulle gambe, ricorda molto quella del primo Tomb Raider del 1996.

Lara Croft è inclusa nel Tracer Pack: Tomb Raider Operator Bundle disponibile all'interno del negozio di Call of Duty. Oltre alla nuova operatrice, il pacchetto include anche tre schemi per le armi: la SMG "Mythic Defender" le doppia pistola Mach-5, marchio di fabbrica del personaggio, e l'arma da mischia "Ice Axe". In aggiunta, comprende anche la skin per veicolo Tomb Buggy per il Chop Top, una schermata di caricamento, un adesivo e un emblema a tema.