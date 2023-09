eFootball 2024: la versione PC utilizza Denuvo per combattere i cheater

Come segnalato dal portale DSO Gaming, la versione PC di eFootball 2024 impiega Denuvo. In realtà era stato implementato già durante il corso del mese di agosto, quindi poche settimane prima del lancio dell'edizione 2024, ma per un motivo o per l'altro l'informazione era passata in sordina.

Alcuni di voi si chiederanno: a cosa serve Denuvo in un gioco come eFootball 2024? Infatti solitamente le tecnologie realizzate dalla compagnia vengono impiegate per bloccare la pirateria specialmente nei giorni e settimane immediatamente successive al lancio e dunque da questo punto di vista sarebbero completamente inutili per un gioco free-to-play.

Quello che non tutti sanno è che Denuvo offre ai publisher anche un sistema anti-cheat che agisce a livello del kernel, che quindi Konami ha deciso di impiegare per la versione PC per assicurare il corretto svolgimento delle partite online.

D'altro canto potenzialmente l'Anti-Cheat di Denuvo, così come tutti gli altri sul mercato, potrebbe limitare o impedire del tutto l'utilizzo di alcune mod create dagli utenti non legate al cheating, il che ha fatto storcere il naso a molti giocatori su PC.