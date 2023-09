Mass Effect: il nuovo gioco della serie forse non sarà open world

Il prossimo Mass Effect attualmente in sviluppo presso gli studi di Bioware potrebbe non avere una struttura open world come Andromeda, bensì proporre una formula più lineare e simile a quella della trilogia originale, perlomeno stando alle informazioni in possesso di Jez Corden.

Il giornalista di Windows Central ha condiviso questa soffiata durante l'ultimo episodio del podcast The XboxTwo. Ammette di non essere completamente sicuro dell'informazione ma che si tratta ogni modo di un rumor interessante.

"Ho sentito dire che Mass Effect abbandonerà l'open-world per tornare al suo formato classico. Non so se sia esatto al 100%, ma è un rumor interessante", ha detto Corden.