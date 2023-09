Baldur's Gate 3: ulteriori ottimizzazioni e modalità foto nei piani di Larian

"Ora sembra un buon momento per dire che delle ottimizzazioni delle performance persino migliori sono all'orizzonte. Gli ingegneri che ci hanno lavorato avevano davvero un compito impossibile e sono entusiasta che le persone pensino sia stato centrato."

Questo perlomeno è quanto promesso su X / Twitter da Michael Douse, director of publishing di Larian Studios, tramite un post pubblicato dopo il verdetto positivo da parte di Digital Foundry per la versione PS5 di Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 sta ottenendo un enorme successo, tuttavia gli sviluppatori di Larian Studios non si stanno di certo adagiando sugli allori. Oltre ai lavori sulla versione Xbox Series X|S, il team attualmente ha in programma ulteriori ottimizzazioni lato performance e a quanto pare anche una modalità foto è nella lista.

In arrivo anche il cross-play e la possibilità di modificare l'aspetto del personaggio

I due punti toccati da Michael Douse non sono gli unici a cui sta lavorando Larian Studios. Oltre alle patch correttive e i lavori sulla versione Xbox Series X|S prevista tra settembre e novembre, il team ha in programma di aggiungere il multiplayer cross-play e la possibilità di modificare l'aspetto del personaggio una volta iniziata la campagna. Insomma, si prospettano altri mesi di duro lavoro per lo studio.