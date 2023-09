Starfield per PC: ecco le impostazioni grafiche ottimizzate di Digital Foundry

Nel corso della sua analisi della versione PC di Starfield, Digital Foundry ha condiviso quelle che a suo avviso sono le impostazioni grafiche ottimizzate per ottenere il giusto compromesso tra qualità visiva e performance.

La versione PC di Starfield è stata giudicata come la migliore da Digital Foundry, ma perfezionabile. Pur non presentando particolari problemi tuttavia è nota per essere piuttosto pesante da gestire, anche con le mod per il DLSS per le schede NVIDIA. In compenso stando ai tech enthusiast è possibile ottenere un più che discreto boost alle prestazioni senza dover sacrificare troppo in resa in resa visiva smanettando con le impostazioni grafiche. Ecco i setting che raccomandano:

Qualità ombre: Media

Illuminazione indiretta: Media/Alta

Qualità riflessi: Media

Qualità particelle: Media/Alta

Illuminazione volumetrica: Media

Densità folla: Bassa

Sfocatura di movimento: Bassa

Qualità occlusione ambientale: Media

Qualità erba: Media

Ombre di contatto: Media

Attiva VSR: Sì

Come possiamo vedere non sono troppo distanti dai setting che vi abbiamo suggerito nella nostra guida alle impostazioni migliori per la versione PC di Starfield per le configurazioni di fascia bassa medio/bassa.