Lies of P: peso e data del preload su PS5 e PS4 svelati in anticipo

Mancano esattamente dieci giorni al lancio di Lies of P e ormai come da tradizione l'affidabile PlayStation Game Size ha svelato in anticipo i dettagli sulle dimensioni e la data dell'inizio dei preload del souls-Pinocchio-like per quanto riguarda le versioni PS5 e PS4.

Stando alle informazioni condivise, Lies of P peserà 34,707 GB su PS5 e 29,107 su PS4. Le dimensioni sono relative alla versione 1.0001.000 /1.01, ovvero già comprensiva di un primo aggiornamento. Non è esclusa tuttavia un'ulteriore patch al lancio che potrebbe far variare di conseguenza il peso complessivo.