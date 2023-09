Lies of P, un nuovo trailer mostra in azione il Braccio a Legione

Il video , che arriva a breve distanza dal trailer dedicato alle armi componibili di Lies of P , completa quella che è la dotazione di base del protagonista, che grazie alle tante personalizzazioni può vantare una varietà non indifferente.

In pratica il braccio sinistro di Pinocchio , quello che visivamente tradisce la natura meccanica del personaggio, altrimenti indistinguibile da un essere umano, può essere rimpiazzato da modelli dotati ognuno di capacità differenti, molto utili in battaglia e migliorabili raccogliendo i materiali necessari.

Braccia rubate

Come si vede nel trailer, in Lies of P potremo montare un Braccio a Legione in grado di seminare bombe che si attivano al passaggio dei nemici, oppure uno dotato di un cannone tramite cui sparare dardi che esplodono dopo pochi istanti, o ancora un meccanismo a rampino per attirare a noi i nemici o raggiungerli.

La dotazione include inoltre un Braccio a Legione capace di emettere potenti scariche elettriche, uno che funziona come un vero e proprio lanciafiamme e uno che consente di lanciare acido sui nostri avversari per consumarne l'energia e renderli più malleabili rispetto ai nostri colpi.

Lies of P sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass, a partire dal 19 settembre. Avete letto il nostro ultimo provato prima della recensione?