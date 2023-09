Lies of P, un trailer del gameplay dedicato alle armi componibili

Si tratta di un aspetto che gli sviluppatori hanno voluto illustrare in video dopo le tante domande ricevute dagli utenti, che hanno scaricato la demo di Lies of P un milione di volte in soli tre giorni , a conferma del grande entusiasmo che circonda questo affascinante soulslike.

A seconda degli strumenti che troveremo durante il nostro percorso, infatti, potremo combinare ad esempio la lama di una spada e l'impugnatura di un bastone per ottenere un mix di attacchi unico e differente, in grado talvolta di esprimere valori offensivi e tecnici superiori rispetto alle normali configurazioni.

Combinazioni letali

Nel filmato vediamo in azione diverse combinazioni, a cominciare da una lama ricurva montata sul manico di una falce, capace di garantire non solo un allungo poderoso ma anche un colpo caricato devastante, che in base al timing dei movimenti può essere inserito in una sequenza di attacchi letale.

Se preferite le armi dalla portata ridotta, si vede poi un pugnale infuocato montato sul manico di un coltello da chef, che il protagonista del gioco può utilizzare per sferrare fendenti estremamente rapidi, che infliggono all'avversario di turno anche danni derivanti dall'esposizione alle fiamme.

Le possibilità appaiono davvero numerose, così come sorprende il design delle armi disponibili nella campagna di Lies of P, che abbiamo provato alla Gamescom 2023 per un'ultima volta prima della recensione.