Cypher 007, James Bond arriva su Apple Arcade con un action stealth: ecco il trailer

Cypher 007 è il nuovo gioco di James Bond in arrivo sulla piattaforma Apple Arcade il prossimo 29 settembre, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione da Tilting Point Games.

In attesa di nuove informazioni sullo 007 di IO Interactive, il celebre agente segreto approda dunque sui dispositivi iOS con un'interessante esperienza action stealth in cu si troverà ad affrontare nuovamente la SPECTRE e i suoi emissari.