Shadow Gambit: The Cursed Crew, prima grossa patch disponibile, con molte novità

Molte le novità di rilievo, come l'aggiunta dei controlli della telecamera presi direttamente da quelli di Desperados III e v , i due titoli precedenti dello studio. Per adesso la patch è disponibile solo per la versione PC del gioco, ma presto sarà lanciata anche su console.

Mimimi Games ha pubblicato un grosso aggiornamento per Shadow Gambit: The Cursed Crew , strategico stealth a tema piratesco di recentissima pubblicazione. Si tratta della prima patch maggiore dopo l'hotfix minore risalente a qualche giorno fa.

La fine di Mimimi Games

Shadow Gambit: The Cursed Crew è un gioiello

Shadow Gambit: The Cursed Crew è uno strategico stealth in stile Commandos. Come scritto nella nostra recensione, è il miglior esponente del genere. Peccato che non abbia venduto abbastanza da garantire la sopravvivenza dello studio di sviluppo Mimimi Games. Abbiamo perso una grande software house.