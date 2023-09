Starfield, analisi della versione PC da Digital Foundry: la migliore, ma va sistemata

Pare infatti che la partnership che ha portato anche al supporto della sola FSR 2 si sia tradotta in un' ottimizzazione specifica per le GPU Radeon , che riescono a gestire la grafica di Starfield generalmente meglio delle controparti NVIDIA, sebbene queste ultime sulla carta siano dotate di una potenza superiore.

Dopo aver provato come gira Starfield su un PC quasi identico a Xbox Series X , la testata inglese ha finalmente detto la sua sull'edizione Windows del titolo Bethesda, sottolineandone il peso sul piano delle prestazioni e in particolare il comportamento anomalo sulle schede video NVIDIA rispetto a quelle AMD.

Questione di ottimizzazione

Ricorderete la fatidica domanda posta a Todd Howard in merito all'ottimizzazione di Starfield su PC. Ebbene, l'analisi di Digital Foundry conferma che i problemi ci sono, sono evidenti e andranno risolti, si spera il più rapidamente possibile.

In assoluto questa versione del gioco è arrivata sul mercato in buone condizioni, specie considerando le delusioni degli ultimi tempi, ma manca di opzioni importanti come la regolazione del FOV, il supporto per l'HDR, la possibilità di modificare gamma e contrasto, nonché ovviamente le tecnologie DLSS e XeSS.