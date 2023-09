Diablo 4: data di uscita e note ufficiali della patch 1.1.4, ecco le novità

Come promesso le novità sulla patch 1.1.4 di Diablo 4 non si sono fatte attendere a lungo, con Blizzard che ne ha svelato la data di uscita, fissata al 12 settembre 2023 su tutte le piattaforme, nonché le note ufficiali complete in italiano, che abbiamo riportato di seguito.

La novità principale riguarda il bonus totale ai punti esperienza offerto dalla Benedizione Stagione Urna dell'Aggressione, che è stato aumentato dall'8% al 20%. Stando alle parole del team di sviluppo l'obiettivo di questa modifica è rendere questo bonus di maggiore impatto e aiutare tutti i giocatori a raggiungere il livello 100 più velocemente, prima dell'avvento della Stagione del Sangue, in programma per il 17 ottobre 2023.

Per il resto l'aggiornamento ha corretto una serie di problemi più e meno noti relativi alle opzioni per l'accessibilità, missioni ed eventi e altro ancora.