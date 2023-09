Xbox 360, replica in mattoncini di plastica nel MEGA Building Set

Xbox 360 torna con una replica in mattoncini di plastica, in scala 3:4, disponibile nel nuovo MEGA Building Set da 1342 pezzi e 149,99 dollari di prezzo, prenotabile esclusivamente presso la catena americana Target.

Come si può vedere nel video qui sotto, si tratta di un set davvero interessante e dettagliato, con un sistema di luci funzionante, la replica del controller e di una copia di Halo 3, proprio come nel bundle originale.

Non mancano inoltre degli easter egg per i fan della console Microsoft, ma per scoprirli bisogna guardare l'interno della replica rimuovendo i pannelli laterali. Il set è dotato infine di un hard disk rimovibile.