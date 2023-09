Roblox, un visore Meta Quest Pro in regalo a tutti i partecipanti alla RDC23

Roblox ha annunciato che Meta darà in regalo un visore Meta Quest Pro a tutte le persone che hanno partecipato alla RDC23, l'ultima edizione della conferenza in cui Roblox Corporation fa il punto sulla piattaforma e annuncia eventuali novità.

Quest'anno, come riportato, è arrivato l'annuncio di Roblox per PlayStation e Meta Quest, con l'uscita del gioco fissata rispettivamente a ottobre e settembre, e l'azienda di Mark Zuckerberg ha voluto evidentemente compiere un passo in più con questa clamorosa iniziativa.

L'obiettivo di Meta è chiaramente quello di contribuire alla creazione di un gruppo di sviluppatori in grado di portare su Roblox nuove esperienze in realtà virtuale disegnate per i visori Quest. Tutto ciò che i visitatori della RDC23 dovranno fare per ricevere il regalo è presentarsi al banco della registrazione con un documento valido.