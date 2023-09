Baldur's Gate 3 riceverà dei DLC? Il game director non lo esclude

Baldur's Gate 3 riceverà dei DLC? Il game director nonché CEO di Larian Studios, Swen Vincke, non ha escluso tale possibilità, affrontando la questione nel corso di un'intervista concessa al canale ufficiale di Dungeons & Dragons.

Secondo Vincke l'idea di realizzare dei contenuti scaricabili appare al momento complicata, visti gli attuali impegni del team, ma non impossibile. Inoltre ha suggerito che eventuali espansioni non debbano per forza di cose andare a collocarsi dopo il finale della campagna, bensì anche in altri momenti.

"È possibile fare diverse cose con un DLC, dunque non deve essere necessariamente inserito alla fine del gioco, ci sono molte alternative in tal senso", ha detto Vincke nel video che riportiamo qui sotto nella sua interezza, a pochi giorni dal clamoroso metascore della versione PS5 di Baldur's Gate 3.