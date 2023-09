Starfield: come gira su un PC quasi identico a Xbox Series X? Digital Foundry risponde

Digital Foundry ha assemblato un PC quasi identico a Xbox Series X per capire come gira in questo caso Starfield, dunque quante e quali probabilità ci sono che il gioco riceva tramite aggiornamento un'opzione per ottenere un frame rate superiore ai ben noti 30 fps della versione console.

La testata inglese si è posta l'obiettivo di dimostrare che una modalità prestazioni per Starfield su Xbox Series X|S è possibile, e a tal fine ha montato su di un AMD 4800S Desktop Kit 16 GB di RAM e una scheda video AMD RX 6700 leggermente overclockata per pareggiare le specifiche della GPU di PS5.

Facendo girare il titolo Bethesda a 4K con FSR attivo e impostazioni il più possibile simili a quelle della versione Xbox, Digital Foundry ha ottenuto risultati variabili: circa 60 fps in una delle prime missioni in un laboratorio di ricerca, ma solo 35-50 fps durante i viaggi spaziali. Mediamente un frame rate fra i 30 e i 40 fotogrammi al secondo.