Harry Potter, Il Signore degli Anelli e DC sono brand sottoutilizzati, per il CEO di Warner Bros.

Come riportato da The Wrap, Zaslav ha partecipato alla Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference il 6 settembre per parlare di Warner Bros. Discovery e delle sue strategie per il futuro . In particolare, ha riconosciuto il potenziale di espansione dei franchise più grandi e conosciuti dell'azienda.

L'amministratore delegato della Warner Bros. Discovery , David Zaslav, ha dichiarato che alcuni dei principali franchise della società, come Il Signore degli Anelli, Harry Potter e DC , sono stati sottoutilizzati e lasciati inattivi per troppo tempo.

Dieci anni posson bastare?

Suicide Squad: Kill the Justice League

Zaslav ha detto che queste proprietà aiutano a distinguere l'azienda dagli altri, ma ha anche riconosciuto che devono "stare attenti a non abusare dei contenuti".

"Non abbiamo fatto nulla con Harry Potter per più di dieci anni. Non abbiamo fatto nulla con Il Signore degli Anelli", ha detto. "Pensiamo che ci sia molto valore per gli azionisti nel definire un piano d'azione di dieci anni per DC [...], riportando Harry Potter su HBO per 10 anni consecutivi, facendo più film del Signore degli Anelli."

"Quando si considerano questi franchise, è lo studio con le migliori performance al mondo", ha affermato Zaslav. "Dobbiamo impiegare il nostro capitale migliore e dobbiamo farlo con i migliori creativi del mondo".

Questi piani si legano soprattutto a film e serie TV, ma non è detto che la compagnia non voglia spingere ancora di più nella produzione di giochi legati a queste IP. Già ora, comunque, sono in cantiere molti giochi di alto livello, come il seguito di Hogwarts Legacy secondo i rumor, un MMO de Il Signore degli Anelli e nuovi giochi DC come Suicide Squad: Kill the Justice League.