Baldur's Gate 3: cross-play tra PC e console confermato da Larian Studios

Gli sviluppatori di Larian Studios hanno confermato che Baldur's Gate 3 supporterà il cross-play tra PC e console per il multiplayer cooperativo, anche se al momento non è in grado di fornire un periodo preciso per l'integrazione di questa funzionalità.

Al lancio della versione PC di Baldur's Gate 3 ad inizio agosto, lo studio aveva garantito il cross-save tra le versioni PS5 e PC, ma non il cross-play, affermando in un'intervista che avrebbe valutato la possibilità di aggiungerlo solo dopo il lancio.

Ora che la versione PS5 è disponibile nei negozi e quella Xbox Series X|S in arrivo, il director del publishing Michael Douse ha deciso di fornire informazioni più chiare sulla questione, che fortunatamente sono positive.

In un'intervista con Eurogamer.net ha infatti confermato che il cross-play tra le versioni PC e console di Baldur's Gate 3 è già nei programmi del team di sviluppo per i prossimi aggiornamenti, anche se tuttavia non può fornire una data precisa.

"È sempre stato in programma", ha detto Douse a Eurogamer.net, "ma sapevamo che non sarebbe stato per il lancio. È nella roadmap e anche se abbiamo un'idea di quando vorremmo prepararlo, non vogliamo indicare una data finché non ne siamo sicuri".